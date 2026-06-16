Federico Otaola encabezo la misión de observadores electorales en la reciente elección presidencial de Perú

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Francisco Otaola, encabezó la misión de observadores electorales en la reciente segunda vuelta de la elección presidencial de Perú.

Las mismas se realizaron el pasado 7 de junio, que tuvo como candidatos a Keiko Fujimori – Fuerza Popular- y Roberto Sánchez- Juntos por Perú.

El magistrado jujeño, jefe de la misión de observadores, participó invitado por el Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata.

La comitiva estuvo integrada por autoridades electorales, entre ellas el secretario electoral del Tribunal Electoral de la Provincia de Jujuy Dr. Alejandro Glück, legisladores nacionales y académicos.

Durante la estadía, el Dr. Otaola, junto a los observadores argentinos, fue recibido por el embajador argentino en Perú Samuel Ortiz Basualdo manteniendo reuniones de trabajo, así también con autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con legisladores en el Congreso Nacional, y con el presidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, Dr. Alberto Ricardo Dalla Vía.

El día del acto comicial, los miembros de la misión argentina recorrieron diferentes establecimientos donde se llevaba adelante la votación, en la ciudad de Lima, observando el desarrollo de la misma.

Cabe resaltar que, en los próximos días los integrantes de la misión de observadores electorales terminarán de elaborar un informe, el que será remitido a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones de Perú.