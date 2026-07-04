Realizaron operativo de limpieza y saneamiento donde se detectaron delitos ambientales

En el marco del Plan Provincial “Cuidemos Jujuy”, GIRSU Jujuy S.E. ejecutó un operativo de limpieza y saneamiento donde se detectaron delitos ambientales.

Ante la alarmante acumulación de residuos arrojados de manera irresponsable en vía pública por personas que hoy se encuentran bajo investigación de la justicia por delito ambiental, GIRSU S.E., por solicitud del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, ejecutó nuevamente un operativo de limpieza en la Ruta Nacional Nº 66, bajo del puente del Río Los Alisos.

Estos basurales y microbasurales provocados por transgresores que incumplen las leyes ambientales Nº 5063 y Nº 5954, generan múltiples consecuencias graves al convertirse en focos de transmisión de enfermedades, contaminar suelos y aguas subterráneas, afectando la calidad ambiental de toda la zona.

Por causar un riesgo sanitario para las familias cercanas y para quienes circulan diariamente por el lugar, se están sustanciando las vías administrativas para realizar las multas y sanciones correspondientes en el marco del Plan Provincial “Cuidemos Jujuy” del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

El objetivo del Plan es reforzar los controles y multas para erradicar focos ilegales y garantizar el cumplimiento estricto de las leyes nacionales y provinciales ambientales Nº 5063 y Nº 5954, que establecen sanciones para quienes arrojen residuos en espacios no habilitados, provocando la formación de basurales a cielo abierto o cualquier otro delito ambiental. Las penas van desde apercibimientos hasta multas millonarias, dejando en claro que la irresponsabilidad ciudadana tendrá consecuencias legales.

Operativo de limpieza y saneamiento

El operativo saneamiento a cargo de GIRSU S.E. incluyó dos jornadas de trabajo de limpieza y recolección de 108.690 kg de residuos mixtos, el acondicionamiento del área y 11 viajes de traslado para la disposición final adecuada de los mismos, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la protección del ambiente y la salud de la ciudadanía. Esta acción se suma a otras medidas de la empresa para erradicar la formación de microbasurales.

En este sentido la empresa pide a la población respetar la limpieza de los espacios públicos, depositar los residuos en los lugares adecuados y cumplir con los días y horarios de recolección establecidos por cada municipio. Recordando que sus plantas operativas existen para garantizar la correcta disposición de los residuos.

También invita a los comercios y grandes generadores de residuos a evitar multas millonarias, contactándose voluntariamente con la empresa para conocer y evaluar los costos de servicios de gestión y disposición final segura para sus residuos. La responsabilidad es de todos, y cuidar Jujuy comienza por mantener nuestros espacios libres limpios.