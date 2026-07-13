Realizaron el séptimo trasplante renal en Jujuy

El procedimiento fue posible gracias a un nuevo operativo de procuración multiorgánica realizado en el Hospital Pablo Soria.

Se realizó el séptimo trasplante renal en Jujuy. Se trata del tercero concretado en lo que va de 2026, una nueva oportunidad de vida para una persona que aguardaba un órgano. Fue posible tras la ablación multiorgánica Nº 47 realizada en la provincia, un proceso que refleja el compromiso solidario de las familias donantes y el trabajo articulado del sistema de salud para que más personas puedan acceder a una mejor calidad de vida.

Cada operativo de procuración y trasplante se lleva adelante bajo estrictos protocolos nacionales e internacionales e involucra la labor coordinada de los equipos ablacionistas, Nefrología, Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos, Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), Unidad de Trasplantes, servicios hospitalarios intervinientes y áreas sanitarias, sociales y administrativas que hacen posible cada instancia del proceso.

Esta intervención de alta complejidad pone de manifiesto la capacidad profesional y la infraestructura instalada en la provincia para realizar este tipo de prácticas, que en muchos casos constituyen la única alternativa terapéutica frente a enfermedades graves y permiten recuperar años y calidad de vida a personas que dependen de tratamientos como la diálisis mientras esperan un órgano.

Consultas sobre donación de órganos

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY) atiende de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, en Güemes 1360 de San Salvador de Jujuy. También se puede consultar al teléfono 4221228.