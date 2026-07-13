Murió tras intentar cruzar la ruta 66: El vehículo era conducido por un niño de 12 años

Un hombre murió durante la madrugada del domingo luego de ser atropellado mientras intentaba cruzar la Ruta Nacional 66, a la altura del Parque Industrial de la ciudad de Perico.

El trágico episodio ocurrió alrededor de la 1 de la mañana y es investigado por las autoridades para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.

Según la información recabada, en el lugar fue hallada una camioneta Volkswagen Amarok que remolcaba un automóvil Citroën C4 mediante un tráiler grúa. Personal del SAME llegó rápidamente al lugar y, pese a los intentos por reanimar a la víctima, solo pudo constatar su fallecimiento.

De acuerdo con las actuaciones policiales, el conductor de la camioneta, un joven de 12 años, manifestó que observó a una persona cruzando la ruta e intentó realizar una maniobra para esquivarla. Sin embargo, el hombre terminó siendo impactado por el tráiler que era remolcado por el vehículo.

En el lugar trabajó personal de Seguridad Vial ordenando la circulación, mientras que efectivos de Criminalística realizaron las pericias correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, la víctima no había sido identificada oficialmente y su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Alto Comedero.

La investigación quedó a cargo de la Seccional 21°, bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación.

(El Pórtico)