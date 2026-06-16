Realizaron diferentes procedimientos policiales en toda la provincia

Durante los últimos días, personal de la Dirección de Apoyo Táctico y Operativo Policial, realizo múltiples procedimientos en diferentes puntos de la provincia.

Obteniendo como resultado personas aprehendidas por diferentes hechos, objetos recuperados y el secuestro animales sueltos en rutas.

Los involucrados fueron aprehendidos al ser sorprendidos merodeando con fines ilícitos, causar disturbios en la vía pública, hechos de violencia de género y otras contravenciones que alteraban el orden público. Además, varias de estas personas tenían pedido de detención y medidas judiciales vigentes, por lo que de inmediato fueron puestas antes las autoridades competentes.

Los hechos se registraron en los departamentos San Pedro, Ledesma, Perico, Palpalá y ciudad Capital en horarios estratégicos y en sectores conflictivos, a los fines de garantizar la seguridad de los vecinos.

Cabe destacar también, que el personal de los diferentes cuerpos, trabaja de manera conjunta con el sistema de Monitoreo del 911 y permanentemente participa en el cumplimiento de medidas judiciales de todo tipo.