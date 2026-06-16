Avanza solución para los Valles: Presentaron proyectos ejecutivos de los canales colectores pluviales

El gobernador Carlos Sadir encabezó la presentación de los proyectos ejecutivos para la construcción de siete canales colectores pluviales que beneficiarán a Perico, Monterrico, Pampa Blanca y El Carmen.

El gobernador Carlos Sadir encabezó en El Carmen la presentación de los proyectos ejecutivos correspondientes al sistema de canales colectores pluviales que permitirá mitigar inundaciones, proteger zonas urbanas y productivas y optimizar el manejo del recurso hídrico en distintas localidades de los Valles.

La iniciativa contempla la construcción de siete canales colectores que beneficiarán principalmente a las ciudades de Perico, Monterrico, Pampa Blanca y El Carmen, constituyendo una obra estratégica para fortalecer la infraestructura hídrica de la región y brindar soluciones a una problemática histórica vinculada a los anegamientos durante períodos de lluvias intensas.

Durante la presentación, Sadir destacó la importancia de avanzar en obras estructurales que mejoren la calidad de vida de los vecinos y protejan tanto a las comunidades como a los sectores productivos.

“Es una obra muy importante para toda esta región de los Valles. Hoy estamos presentando los proyectos ejecutivos, que son fundamentales porque nos permiten dar un paso concreto para gestionar el financiamiento y avanzar hacia la ejecución de una obra que va a transformar la realidad de muchas localidades”, expresó.

Asimismo, remarcó que el sistema permitirá reducir significativamente los riesgos de inundaciones y mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico. “Estamos hablando de una infraestructura que va a proteger viviendas, caminos, rutas y áreas productivas, beneficiando directamente a miles de familias”, afirmó.

Obra de impacto social y económico

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, destacó el trabajo conjunto realizado entre el Gobierno de Jujuy, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos y los municipios involucrados para concretar los proyectos.

“Se trata de obras que muchas veces no son visibles desde el punto de vista urbanístico, pero que tienen un enorme impacto social y económico. Contar con los proyectos ejecutivos es una herramienta indispensable para gestionar financiamiento y avanzar en las futuras etapas de ejecución”, señaló.

El funcionario explicó además que los canales permitirán conducir de manera segura los excedentes hídricos generados durante las lluvias, disminuyendo los riesgos de desbordes y anegamientos que afectan periódicamente a la región.

Las autoridades municipales presentes coincidieron en destacar la decisión del Gobierno provincial de impulsar una obra largamente esperada por las comunidades de los Valles, destinada a fortalecer la infraestructura hídrica, proteger la producción y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes de la zona.