Raphael vuelve a Buenos Aires con un gran show en el Teatro Gran Rex

El legendario cantante español Raphael regresará a la Argentina con su espectáculo “Raphaelísimo” en una noche que promete repasar más de seis décadas de trayectoria.

La cita con los fanáticos será el próximo 17 de octubre en el Teatro Gran Rex de la mano de Fenix Entertainment. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Tuentrada.com.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el músico aterriza en suelo porteño luego de ser honrado con el título de Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación.

El español tiene preparado para sus fanáticos un show que reunirá sus más grandes éxitos, que lo convirtieron en un ícono indiscutible de la música, tales como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche” y “Escándalo”, entre muchos otros.

También incluirá canciones de su último álbum, como “Ayer… aún”, un tributo exquisito a la chanson francesa que rinde homenaje a artistas de la talla de Edith Piaf y Charles Aznavour.

“Raphaelisimo” promete un viaje musical que abarca más de seis décadas, con la espléndida voz de Raphel, que desafía el tiempo y continúa cautivando a públicos de todas las edades. El espectáculo se perfila como uno de los eventos culturales imprescindibles de 2026: la oportunidad de presenciar en vivo a uno de los grandes de la historia de la música español.