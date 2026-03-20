Condenado a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo a policía por vejaciones en una comisaría de San Salvador de Jujuy

Daniel Esteban Flores Taritolay fue condenado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.

Lo condenaron por ser autor penalmente responsable del delito de “Vejaciones”; a raíz de un hecho ocurrido en la Comisaría Seccional Segunda de la Policía de la provincia en San Salvador de Jujuy.

Así lo resolvió este 19 de marzo, el Tribunal integrado por los jueces Dres. Luciano Yapura– presidente de trámite-, Felicia Barrios y María Margarita Nallar; secretaría a cargo de la Dra. Emilia Chazarreta.

Los magistrados además resolvieron que, una vez firme la sentencia, se proceda a la inmediata detención de Flores Taritolay a fin del cumplimiento de la pena impuesta.

Asimismo, el Tribunal absolvió lisa y llanamente a otros tres efectivos policiales, dos hombres y una mujer, que fueron enjuiciados en la causa.

Los hechos

De acuerdo a la requisitoria de la Fiscalía el ilícito por el que fue acusado y condenado Daniel Flores Taritolay ocurrió el 17 julio de 2023, a horas 3:00 y las horas 3:30 aproximadamente, en la Comisaría Seccional Segunda de la Policía de Jujuy, sita en calle Juana Manuela Gorriti esquina Uriondo del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

En esos momentos, cuando Flores Taritolay cumplía funciones de cuartelero, ingresó al patio de dicha dependencia policial a Gabriel Gonzalo Choque, lo esposó a una de las rejas de una ventana del patio, y a pesar de las súplicas de la víctima quien le decía que era discapacitado, el acusado, burlándose de su condición, le tapó la cabeza con una prenda de vestir y lo agredió brutalmente con un palo.

A causa de la agresión, la víctima sufrió múltiples lesiones en la cabeza, en el puente de la nariz, en la región ocular derecha, parpado inferior, pómulo izquierdo; también en la región retro auricular derecha, en región lumbar izquierda, en miembros superiores y en ambas piernas, todo lo cual provocó en la víctima un desmedido sufrimiento y dolor.

Las partes en el juicio

Como fiscal ante el Tribunal estuvo presente el Dr. Juan Sorbello, del Ministerio Público de la Acusación; como querellante se desempeñó el Dr. Atilio Huanco del Centro de Asistencia a la Víctima.

En tanto, la defensa técnica de Flores Taritolay fue ejercida por los Dres. Fernando Bóveda y Patricia Puita; mientras que los tres efectivos policiales que fueron absueltos estuvieron representados por el Defensor Público Oficial Penal Dr. Esteban Salinas Saguir, del Ministerio Público de la Defensa.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, mediante su registración en el Sistema de Gestión Judicial.