Ranking nacional: ¿Cómo se posiciona Jujuy entre los gobernadores e intendentes mejor valorados del país?

Un reciente informe nacional de CB Consultora, basado en una encuesta realizada entre el 1 y el 4 de julio de 2026, revela el ranking de imagen positiva de los gobernadores e intendentes de Argentina.

El estudio abarcó a más de 24.600 personas mayores de 18 años en las 23 provincias y CABA, y ofrece un panorama actualizado sobre la percepción ciudadana de sus principales autoridades.

Jujuy en el ranking de gobernadores

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se ubica en el puesto 13° a nivel nacional, con una imagen positiva del 48,3%. Este porcentaje lo posiciona en la mitad superior del ranking, por encima de varios mandatarios provinciales. El informe destaca que Sadir mantiene una valoración estable respecto al mes anterior, consolidando su gestión entre las más reconocidas del país.

Comparativa nacional

El ranking es encabezado por Gustavo Sáenz (Salta) con un 54,6% de imagen positiva, seguido por Osvaldo Jaldo (Tucumán) con 54,0% y Rolando Figueroa (Neuquén) con 54,4%. En el otro extremo, Ricardo Quintela (La Rioja) cierra la lista con un 43,2% de aprobación.

Intendentes: el caso de San Salvador de Jujuy

En el plano municipal, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, figura en el puesto 21° entre los principales intendentes del país, con una imagen positiva del 34,3%. Si bien este porcentaje lo ubica en el tercio inferior del ranking, la encuesta muestra que la valoración de los intendentes varía considerablemente según la región y el contexto local.

Metodología

La encuesta fue realizada bajo la modalidad online (CAWI), con muestras representativas en cada provincia y municipio. El margen de error promedio es de +/- 3% para gobernadores y +/- 4% para intendentes.

Conclusión

Estos datos permiten observar el pulso de la opinión pública sobre la gestión de los principales referentes políticos de Jujuy y su comparación con el resto del país. La imagen de Carlos Sadir se mantiene sólida en el contexto nacional, mientras que el desafío para los intendentes locales será mejorar la percepción ciudadana en los próximos meses.

(Fuente: CB Consultora – Ranking de Gobernadores e Intendentes, julio 2026)