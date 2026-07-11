Carlos Sadir inauguró el renovado polideportivo de las 308 Viviendas en Alto Comedero

El gobernador Carlos Sadir encabezó la inauguración de las obras ejecutadas en el barrio Alto Comedero, en el marco del Plan de Mejoras de Clubes Deportivos y Espacios Recreativos.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la inauguración del renovado polideportivo del barrio 308 Viviendas de Alto Comedero, una obra que forma parte del Plan de Mejoras de Clubes Deportivos y Espacios Recreativos que impulsa el Gobierno de Jujuy para ampliar y recuperar espacios destinados al deporte, la recreación y la integración social.

Acompañado por el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el secretario de Deportes, Luis Calvetti; funcionarios provinciales y municipales y vecinos del sector, el mandatario destacó la importancia de seguir ejecutando infraestructura pública que mejore la calidad de vida de las familias jujeñas.

«Estamos muy felices de inaugurar este polideportivo, una infraestructura muy importante para el barrio que tiene que ver con una política pública que venimos desarrollando para fortalecer el deporte en sus distintas disciplinas y también las actividades recreativas», expresó Sadir.

Asimismo, remarcó que el Gobierno de la Provincia continúa desarrollando obras estratégicas en Alto Comedero, entre ellas los trabajos sobre el Arroyo Las Martas, nuevos puentes y la conexión entre la avenida Intersindical y la Ruta Provincial Nº 1, con el objetivo de mejorar la conectividad y facilitar el ingreso y egreso del barrio.

«Seguimos presentes con obra pública porque es muy necesaria. Son obras pensadas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y brindar soluciones concretas a un sector que sigue creciendo», afirmó.

Por su parte, Calvetti sostuvo que «el deporte es una herramienta poderosa de integración. En un día inauguramos dos obras en barrios muy importantes -en referencia al polideportivo de las 530 Viviendas de San Pedrito- y sabemos que tanto niños, adolescentes como adultos las van a aprovechar de la mejor manera».

Además, recordó que el Plan de Mejoras de Clubes Deportivos y Espacios Recreativos ya permitió concretar más de 50 intervenciones en toda la provincia y continuará este año con otras 50 obras destinadas a recuperar espacios comunitarios.

Respecto al trabajo conjunto con las instituciones barriales, el secretario señaló que «existe una sinergia muy importante entre los centros vecinales, el Gobierno de la Provincia, los municipios y los vecinos. Ese trabajo articulado es el que permite concretar obras como esta y es el camino para seguir generando nuevos espacios deportivos en distintos barrios».

Un espacio renovado para el barrio

Las obras ejecutadas en el polideportivo 308 Viviendas comprendieron la restauración de la superficie de hormigón de la cancha, la reparación de tribunas, la construcción de un nuevo cierre perimetral, la renovación completa del equipamiento deportivo con tableros metálicos de mayor resistencia, nuevas veredas perimetrales y la mejora integral del sistema de iluminación del predio y del sector de juegos infantiles.

La intervención, realizada por la Dirección Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura, permitió recuperar un espacio público estratégico para el barrio, transformándolo en un lugar seguro y adecuado para el deporte, la recreación y el fortalecimiento del encuentro comunitario.