Ramón Neyra: “La paralización de la obra pública nacional genera preocupación en el sector de la construcción”

El diputado provincial Ramón Neyra, referente de la UOCRA en el escenario local, advirtió sobre el impacto del ajuste nacional en los trabajadores del interior y convocó a los representantes de Jujuy en el Congreso a gestionar ante el Poder Ejecutivo de la nación la reactivación de las obras paralizadas.

En ese marco, cuestionó al diputado Federico Canedi por impulsar un proyecto para declarar estratégicas la Ruta Nacional 52, mientras se encuentra en estado de deterioro total por falta de mantenimiento.

«Las movilizaciones de trabajadores se replican en distintas localidades de la provincia, entre ellas El Carmen, San Pedro, Perico y Libertador General San Martín, por la eliminación de la obra pública nacional», indicó Neyra y apuntó que «estamos muy preocupados por la falta de trabajo, porque cada trabajador es el sustento de su familia».

El legislador reconoció el «esfuerzo del Gobierno de la provincia por sostener la actividad en el territorio», para luego cuestionar la «pertinencia del proyecto presentado Canedi para declarar zonas estratégicas a la Ruta Nacional 52 y la Ruta Provincial 79», entendiendo que la iniciativa «resulta contradictoria con el estado real de esas vías, que registran un deterioro progresivo por falta de mantenimiento». «¿Cómo declarás estratégica una ruta que está rota? Es un proyecto alejado de la realidad», señaló.

Asimismo, Neyra apuntó contra el diputado nacional Manuel Quintar, a quien responsabilizó por «la falta de respuestas concretas a los trabajadores del sector». «Mientras los trabajadores no tienen una fuente laboral, los referentes del oficialismo nacional muestran una realidad muy distinta. Eso genera una contradicción difícil de sostener ante la gente», expresó.

En este sentido, exhortó a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza a «elevar al Gobierno nacional las necesidades de los trabajadores».

«Tienen la posibilidad de llegar al gobierno nacional a su presidente. Que les digan cuáles son las necesidades de los trabajadores», subrayó.

Por otra parte, instó a los municipios a «utilizar el modelo de obra pública privada como herramienta para crear trabajo en las localidades del interior».