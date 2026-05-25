Con la presencia del gobernador Sadir, San Pedro celebro sus 143 aniversarios y la Revolución de Mayo

El gobernador Carlos Sadir encabezó en San Pedro de Jujuy los actos centrales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo y los 143 años de la ciudad.

El gobernador Carlos Sadir encabezó en San Pedro el acto central en conmemoración del 216° Aniversario de la Revolución de Mayo y 143° Aniversario de la fundación de la ciudad ramaleña.

En la fecha se recuerda también el 214° aniversario de la bendición y jura de la Bandera Nacional y la conmemoración del 213° aniversario de la creación de la Bandera Nacional de la Libertad Civil.

La ceremonia dio inicio con el paso de revista de las tropas y el saludo a la formación, luego las autoridades participaron del Tedeum que tuvo lugar en la parroquia San Pedro de Río Negro y fue oficiado por el padre Daniel Vaca.

Posteriormente, en la plaza central se procedió al izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera de la Libertad Civil y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretadas por la Banda de Música de la Policía de la Provincia “Tacita de Plata”. Además, se realizó la colocación de la ofrenda floral por parte del Gobierno de la Provincia y el municipio en el monumento a Eugenio Tello.

Seguido, se desarrolló el desfile cívico-militar y gaucho en avenida República de Siria con la participación de delegaciones escolares, agrupaciones tradicionales, fuerzas de seguridad, combatientes de Malvinas y organizaciones.

Sadir ratificó el compromiso con la gente

En la oportunidad, el gobernador agradeció la invitación del intendente de San Pedro, Julio Bravo, y el recibimiento de todo el pueblo. “Estoy contento de estar en un día tan importante para conmemorar un aniversario más de la Revolución de Mayo, pero también un año más de la fundación de San Pedro”, expresó.

A su vez, destacó que la ciudad está en crecimiento debido al trabajo del jefe comunal y a través de la concreción de obras y servicios. “Estamos avanzando con los trabajos en la ruta nacional N°34”, afirmó.

Finalmente, el primer mandatario reflexionó sobre la fecha patria en estos tiempos difíciles y sostuvo que “un 25 de mayo nos convoca a pensar en positivo, porque fue un día importante para nuestro país: el de la decisión de ser libres».

En ese sentido, sostuvo la relevancia de sostener «el compromiso de trabajar por la gente”, subrayando que el esfuerzo colectivo es la manera de construir un país y una provincia mejor.

A su turno, el intendente Julio Bravo sostuvo: “Es una alegría celebrar un aniversario más de nuestro pueblo y conmemorar un nuevo 25 de Mayo. Se organizaron distintas actividades culturales para que las familias sanpedreñas y los visitantes puedan vivir una gran fiesta”.

Acompañaron el vicegobernador Alberto Bernis; el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Provincia, Mario Fiad; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Federico Otaola; el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Atilio Bossatti; la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, María Gabriela Burgos; ministros del Poder Ejecutivo; diputados provinciales; intendentes y comisionados de la zona; funcionarios del poder municipal; jefes de seguridad nacional y provincial; veteranos de Malvinas; agrupaciones gauchas; invitados especiales; entre otros.