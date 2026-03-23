Quedó habilitado el camino de herradura hacia Punta Corral para los peregrinos

Desde la gestión de la intendente Prof. Susana Prieto, la Municipalidad de Maimará informa a toda la comunidad y a los fieles que realizan la tradicional peregrinación que el camino por el cerro ya se encuentra habilitado para llegar hasta el santuario de Punta Corral.

En este sentido, se llevaron adelante trabajos de reacondicionamiento de la traza del camino de herradura, incluyendo tareas de mantenimiento general, arreglo de cárcavas y mejoras en distintos sectores del recorrido.

Asimismo, se realizaron intervenciones en el sanitario de El Churqui y la construcción de otro al pie del cerro, con el objetivo de brindar mayor comodidad y seguridad a los peregrinos.

Cabe mencionar que los trabajos se realizaron de manera integral, abarcando todo el trayecto desde el pie del Cerro Paleta del Pintor hasta llegar a Punta Corral, garantizando así mejores condiciones en cada tramo del camino, uno de los accesos utilizados por los devotos que cada año renuevan su fe en esta manifestación tan significativa para la región.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso de acompañar a quienes emprenden este camino de fe, garantizando condiciones adecuadas para una peregrinación segura.