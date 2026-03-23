Comienza en Brasil el juicio a la abogada argentina acusada de racismo

Agostina Páez está imputada por tres hechos de injuria racial tras haber sido captada en la vía pública realizándole gestos racistas a los empleados de un bar. Ahora, enfrentará un proceso simplificado en el que se definirá si resulta condena o absuelta.

El Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro determinó que este martes se realice la audiencia judicial contra Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil desde enero pasado e imputada por tres hechos de injuria racial, por los que podría recibir una condena de hasta 15 años de cárcel. La joven de 29 años fue denunciada por haber realizado gestos racistas contra los empleados de un bar.

Páez, oriunda de Santiago del Estero, espera el comienzo de la audiencia de Instrucción y Juzgamiento en los tribunales brasileños, agendada para las 15.30 horas. Se trata de un proceso simplificado que existe en la Justicia de ese país, por lo que el futuro de la letrada podría ser definido este mismo martes por el juez a cargo, Guilherme Schilling Pollo Duarte, ya sea una condena o una absolución.

A diferencia de lo que sucede en Argentina, donde el juicio oral es una etapa posterior, el sistema brasileño concentra gran parte del proceso en una misma audiencia. Participarán la Fiscalía, las querellas de los tres denunciantes y la abogada defensora de la joven argentina, Carla Junqueira, que asesoró legalmente a la actriz Thelma Fardin en la causa por abuso contra Juan Darthés.

El magistrado escuchará a las partes y a los testigos, analizará las pruebas, y si no llega a tomar una decisión por dificultades con los tiempos, se programará para más adelante.

La acusada se encuentra detenida con prisión domiciliaria luego del conflicto con los trabajadores de un local gastronómico en Ipanema, donde posteriormente una cámara la captó realizándole gestos similares a los de los primates. La injuria racial es un delito que prevé una pena que va desde los 2 hasta los 5 años, y no es excarcelable. Si se suman los máximos de cada delito, el concurso material con pena llega a 15 años.

Se prevé que la sentencia sea mucho menor ya que la imputada no tiene antecedentes. Sin embargo, al contar el mínimo de cada uno podría recibir seis años, donde las penas son excarcelables hasta los cuatro años (en nuestro país hasta los tres). Junqueira buscará la absolución de Páez, pero en caso de que el fallo no sea favorable, intentará que cumpla la condena en Argentina.

Por el momento, la joven está alojada en un departamento, tiene una tobillera electrónica y sobre ella pesa una prohibición para salir de Brasil. El caso ocurrió el 14 de enero de este año. En ese momento, se viralizó en las redes sociales el video en el que se registra la secuencia donde la mujer realiza gestos racistas, pero también otra filmación donde se ven los gestos obscenos que le hizo uno de los mozos con los que discutió.

Según contó la acusada, la discusión empezó antes, dentro del bar. Al parecer, ella y sus amigas habían pagado todas las consumiciones dentro del restaurante y, al retirarse del lugar, el personal del lugar las retuvo y les comentó que, por las pulseras que tenían, en el sistema les figuraban consumos impagos.

Las jóvenes afirmaron que se sintieron estafadas pero de todas formas abonaron las bebidas para poder retirarse, en medio de gritos y acusaciones.

La argentina detenida en Brasil pidió disculpas

En la previa del juicio a la audiencia, la joven publicó un video a través de sus redes personales, en el que pidió disculpas públicas y reconoció que no debió haber reaccionado de esa manera. “He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias”, indicó.

«Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior -Sebastián Robles-, no lo hice”, añadió en su posteo. Por otro lado, dejó trascender que actualmente está siendo hostigada y amenazada mediante las plataformas digitales, por lo que prefiere permanecer dentro del departamento donde se aloja.

El 6 de febrero pasado, Páez fue trasladada de esa vivienda hasta la sede de la comisaría 11° de Rocinha, de la Policía Civil de Brasil en Río de Janeiro, luego de que la Justicia ordenara su prisión preventiva a pedido de la Fiscalía. Sin embargo, por la tarde, su entonces letrado defensor logró que su detención fuera revocada.

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