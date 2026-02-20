Quedan muy pocas vacantes para el Ciclo Lectivo 2026 en la Escuela N° 221 “Unión Latinoamericana” de San Pedro de Jujuy

La Escuela N° 221 “Unión Latinoamericana” informó que restan muy pocas vacantes para el Ciclo Lectivo 2026, especialmente en el turno tarde, debido a la alta demanda registrada en las últimas semanas.

La directora del Establecimiento, Marisa Vera, explicó que las inscripciones comenzaron el día 18 y que la Institución trabaja actualmente en la etapa de fortalecimiento y acompañamiento para alumnos que necesitan reforzar contenidos.

Asimismo, indicó que el turno mañana ya cuenta con matrícula completa.

Vera señaló que el personal docente se encuentra organizando la planificación correspondiente y manteniendo contacto con las familias, mientras se continúa atendiendo a los padres en el horario escolar habitual para brindar información sobre las vacantes disponibles.

Por otra parte, la directora destacó que durante el receso de verano se realizaron trabajos de refacción y mantenimiento en el edificio, con el objetivo de recibir a los estudiantes en mejores condiciones para el inicio del nuevo ciclo lectivo en San Pedro de Jujuy.