Operaron al bebé de Sofía Pachano

“Nos dijeron que era mejor hacerlo ahora que de grande”, aseguró la actriz.

Sofía Pachano atraviesa uno de los momentos más intensos de su vida personal. A pocas semanas del nacimiento de su hijo Vito, la actriz e influencer habló con honestidad sobre una situación médica inesperada que debió enfrentar el bebé y cómo vivió ese proceso junto a su pareja, Santiago Ramundo.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, Vito nació el pasado 19 de enero y, a las dos semanas de vida, los médicos detectaron una dificultad que complicaba la lactancia materna. “Le hicieron una intervención en la lengua porque tenía el frenillo corto y eso hacía que costara que se prendiera a la teta y me lastimaba”, explicó Pachano a La Nación.

Si bien el momento generó preocupación, Sofía llevó tranquilidad al contar que la decisión médica fue la más adecuada. “Ahora está re bien. Nos dijeron que era mejor hacerlo ahora que de grande”, señaló, y aseguró que tanto ella como su familia están “bien encaminados” y que la lactancia continúa desarrollándose con normalidad.

Más allá del episodio de salud, la actriz remarcó lo deseado que fue este embarazo. “Hacía tiempo que intentábamos… Hace cinco años que estamos juntos y el deseo de ser padres siempre estuvo”, expresó, emocionada por el camino recorrido hasta concretar el sueño de formar una familia.

En ese sentido, también destacó el rol fundamental de sus padres, Ana Sanz y Aníbal Pachano, quienes estuvieron muy presentes y acompañándolos desde el primer día.

Hoy, la familia Pachano-Ramundo celebra el crecimiento saludable de Vito y transita con felicidad una etapa tan desafiante como esperada. “Lo tomamos con la responsabilidad que amerita traer a alguien al mundo. Estamos felices”, concluyó Sofía. #AgenciaNA