«Punto Mundial: Jujuy alienta», el espacio para vivir la pasión del fútbol en Ciudad Cultural

Desde este martes 16 de junio, la propuesta gratuita del Gobierno de Jujuy permitirá seguir en pantalla gigante los principales partidos del Mundial 2026.

El Gobierno de Jujuy pone en marcha desde este martes 16 en Ciudad Cultural la propuesta “Punto Mundial: Jujuy alienta”, un espacio gratuito especialmente diseñado para que la comunidad pueda compartir y disfrutar de los partidos del Mundial 2026 en un ambiente festivo y familiar.

La iniciativa contempla la transmisión en pantalla gigante de los encuentros más destacados de la competencia, incluyendo todos los encuentros de la Selección Argentina y otros partidos relevantes del certamen, con el objetivo de acercar la experiencia mundialista a los jujeños y visitantes.

“Punto Mundial: Jujuy alienta” se desarrollará en Ciudad Cultural, donde se dispondrá de espacios de encuentro para que familias, grupos de amigos y fanáticos del fútbol puedan vivir cada jornada del torneo en comunidad.

Espacio gratuito para disfrutar juntos el Mundial

La propuesta busca generar un punto de reunión para compartir la pasión por el deporte, fortalecer los vínculos sociales y acompañar a la Selección Argentina durante su participación en la máxima cita futbolística internacional, al tiempo que permitirá disfrutar de los encuentros más atractivos del campeonato.

Las actividades comenzarán este martes 16 de junio con una jornada especial de apertura. Desde las 15 horas, Ciudad Cultural ofrecerá una previa con música, espacios de encuentro y food trucks habilitados para que jujeños y visitantes disfruten de una experiencia completa antes del inicio de las transmisiones programadas.

La propuesta se extenderá durante todo el desarrollo del Mundial, consolidando a Ciudad Cultural como uno de los principales espacios de encuentro para seguir cada instancia del torneo. El ingreso y la permanencia es libre y gratuito. Está permitido llevar reposeras y equipos de mate.

Cronograma de transmisiones

La programación de “Punto Mundial: Jujuy alienta” comenzará el martes 16 de junio y contempla la proyección de partidos de la fase de grupos, así como de las instancias decisivas del Mundial 2026.

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal (16:00)

Irak vs. Noruega (19:00)

Argentina vs. Argelia (22:00)

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia (14:00)

Alemania vs. Costa de Marfil (17:00)

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita (13:00)

Bélgica vs. Irán (16:00)

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria (14:00)

Francia vs. Irak (18:00)

Sábado 27 de junio

Croacia vs. Ghana (18:00)

Panamá vs. Inglaterra (18:00)

Colombia vs. Portugal (20:30)

Jordania vs. Argentina (23:00)

A partir del 28 de junio, las transmisiones continuarán con los encuentros correspondientes a los octavos de final, para luego dar paso a los cuartos de final, semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final, prevista para el 19 de julio.