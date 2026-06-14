El gobernador Sadir participó de las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua

El mandatario también remarcó el trabajo conjunto con los municipios para impulsar obras y mejorar la calidad de vida en la provincia. “Seguimos trabajando junto a cada intendente, escuchando las necesidades de la gente y gestionando soluciones para cada localidad”, afirmó.

Acompañamiento

Por su parte, De Bedia agradeció la presencia del gobernador y el respaldo del Gobierno provincial. “Estamos viviendo una hermosa fiesta patronal junto a toda la comunidad y agradecemos el acompañamiento del gobernador Carlos Sadir en una fecha tan importante para nuestro pueblo”, señaló.

El intendente destacó además la participación de los vecinos y la devoción hacia San Antonio de Padua, patrono de la localidad. “Es una celebración muy especial para toda la comunidad de San Antonio y una tradición que nos une como comunidad”, concluyó.