Prorrogan hasta el 27 de julio la inscripción al concurso «Rentas en la FNE 2026»

La Dirección Provincial de Rentas extendió el plazo para que los establecimientos educativos secundarios puedan sumarse a la iniciativa, que promueve la educación tributaria y acompaña con premios la construcción de carrozas.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección Provincial de Rentas, informó la prórroga del plazo de inscripción para participar del concurso «Rentas en la FNE 2026», una propuesta destinada a fortalecer la educación tributaria entre estudiantes de nivel secundario y acompañar la tradicional construcción de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La extensión establece que las instituciones educativas interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 27 de julio, brindando más tiempo para que los establecimientos de toda la provincia puedan sumarse a la convocatoria.

El certamen busca promover una mayor comprensión de la función social de los tributos y fomentar una ciudadanía comprometida con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, a través de actividades que integran contenidos educativos con el trabajo creativo que caracteriza a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Educación tributaria y premios para la construcción de carrozas

La convocatoria está dirigida a establecimientos de educación secundaria que participen de la edición 2026 de la FNE y prevé la presentación de proyectos vinculados a la educación tributaria, que serán evaluados por un jurado especialmente conformado.

Además de reconocer las mejores propuestas, el concurso otorgará premios económicos destinados a la adquisición de materiales para la construcción de carrozas, reafirmando el acompañamiento del Gobierno de Jujuy a una de las expresiones culturales y estudiantiles más representativas de la provincia.

Las bases, condiciones y requisitos para participar se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la Dirección Provincial de Rentas. Con esta prórroga, se invita a más instituciones educativas a formar parte de una iniciativa que combina formación ciudadana, participación estudiantil y apoyo concreto a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.