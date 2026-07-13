Jujuy abrió una convocatoria para incorporar especialistas en proyectos minero-ambientales

La convocatoria pública está destinada a cubrir un cargo de Especialista en Formulación de Proyectos – Gestión Minera-Ambiental (Fase de Preparación) y otro de Especialista en Gestión Institucional y Privada de Información Geológica-Minera (Fase de Preparación), en el marco del Programa BM 2026 de la Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos.

El Gobierno de la Provincia de Jujuy recibió financiamiento del Banco Mundial para el “Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la creación de Empleo” según Convenio BIRF Nº TF-C8844, y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de las consultorías mencionadas ut supra.

Los servicios de la consultoría “Especialista en Formulación de Proyectos – Gestión Minera – Ambiental (Fase de Preparación) comprenden “la formulación integral y el diseño conceptual de las actividades que deberán llevarse adelante para la preparación de un “Proyecto” para el Componente 2, en especial lo referido al subcomponente 2.1. y los puntos del subcomponente 2.2. vinculados a temas de gestión minero ambiental y social. ”

Los servicios de la consultoría “Especialista en Gestión Institucional y Privada de Información Geológica – Minera (Fase de Preparación)” comprenden “formulación integral y el diseño conceptual de las actividades que deberán llevarse adelante para la preparación de un “Proyecto” para el Componente 2, en especial detalle en el Subcomponente 2.3 y los puntos del subcomponente 2.2. vinculados a temas ambientales y sociales”.

El valor total del contrato y cuotas mensuales se detallan en los Términos de Referencia (TDR), al cual se accede mediante el link denunciado al final de esta publicación.

La Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, invita a los consultores individuales a expresar su interés en prestar los servicios solicitados.

Para efectos de la decisión de manifestar interés, y de un eventual contrato, el consultor interesado deberá tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad establecidas en las normas señaladas en el párrafo anterior, las cuales podrán ser consultadas en la página Web: http://www.bancomundial.org.

Los Consultores serán seleccionados mediante el método de Calificaciones de los Consultores (SCC) descrito en las Normas de Consultoría.

Convocatoria: documentación requerida

Los postulantes interesados deberán proporcionar información que indique que están calificados y cuentan con la experiencia relevante para realizar la consultoría, adjuntando la siguiente documentación obligatoria:

1-a) Hoja de vida (Currículum Vitae), inicialado en todas sus fojas y firmado al final, la cual deberá contener la siguiente declaración: “Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, esta hoja de vida describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Acepto que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta hoja de vida/Currículum Vitae y sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación.”

– Al informar título de grado detallar: Institución que lo expide, título que otorga y fecha de egreso. Igual información para los otros títulos obtenidos (postgrados) en caso de tenerlos.

– Al informar la experiencia laboral indicar: las tareas realizadas, la institución y fechas «desde» y «hasta» en el puesto solicitado, para así demostrar la experiencia exigida en el TDR.

1-b) D.N.I. (ambos lados)

2-c) Título que acredite la formación académica requerida en el perfil del puesto a cubrir.

3-d) Certificados/Diplomas o similar, que acrediten la formación adquirida en estudios de posgrados, diplomaturas, especializaciones y/o maestrías.

4-e) Anexo I “Carta de Expresión de Interés”.

5-f) Anexo II “Declaración Jurada de ausencia de conflicto de interés”

La expresión de interés y toda la documentación antes detallada debe ser enviada en archivo, único o separados, en formato PDF y en un mismo email, indicando en el asunto del mismo: “Postulación – ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS – GESTIÓN MINERA- AMBIENTAL”, o “Postulación – ESPECIALISTA EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PRIVADA DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA – MINERA” a la siguiente dirección de correo electrónico: ucp.spype@jujuy.gob.ar. La misma se recepcionará hasta las 23.59 del día LUNES 20 de julio de 2026.

Aquellas postulaciones que se remitan fuera de término o que no presenten la documentación requerida, se tendrán como no presentadas.

Los consultores interesados pueden obtener más información mediante consultas realizadas al e-mail antes mencionado.

Términos de Referencia y Anexos

Para acceder a los Términos de Referencia y Anexos correspondientes al puesto a cubrir, deberá ingresar al siguiente enlace:

– Especialista en Formulación de Proyectos – Gestión Minera – Ambiental (Fase de Preparación): https://drive.google.com/drive/folders/1zqqXGkFZSl7Kf2mR_VqE7WceOwDOLder?usp=drive_link

– Especialista en Gestión Institucional y Privada de Información Geológica – Minera (Fase de Preparación)

https://drive.google.com/drive/folders/13aeJCILWSU_ReAk3X9wzb9KNUiz5KRRX?usp=drive_link