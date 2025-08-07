Pronóstico del tiempo en San Salvador de Jujuy para el jueves 7 de agosto

7 / agosto / 2025 Tecnologia
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 7 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 14 grados.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 7 de agosto el cielo estará con lloviznas por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad Capital presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del Sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
La humedad estaría en el 44 por ciento, y la visibilidad sería regular.
Pronóstico para la tarde y la noche
El parte del Servicio Meteorológico Nacional prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector Sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.
La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del Sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
