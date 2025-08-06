Las 24 Horas de Jujuy – El gobernador Carlos Sadir participo de procesión en honor al Santísimo Salvador

Diario digital!

URGENTE

El gobernador Carlos Sadir participo de procesión en honor al Santísimo Salvador

6 / agosto / 2025 Actualidad

Con una masiva y emotiva participación de la comunidad, la capital jujeña celebró sus fiestas patronales en honor al Santísimo Salvador.

El gobernador Carlos Sadir participo de procesión en honor al Santísimo Salvador.

Las actividades contaron con el acompañamiento del gobernador Carlos Sadir, quien se unió a los feligreses en las tradicionales celebraciones de fe y devoción.

Las celebraciones iniciaron con la solemne procesión de la sagrada imagen del Santísimo Salvador por las calles del casco céntrico acompañado por cientos de fieles que manifestaron su devoción. Tras el recorrido, el obispo César Fernández ofició la Santa Misa en el atrio de la Iglesia Catedral.

El gobernador Carlos Sadir, quien estuvo presente en toda la jornada, expresó la importancia de esta fecha para el pueblo jujeño. “Es un momento muy importante de mucha fe y devoción de los vecinos de San Salvador y es un gusto acompañar siempre a la feligresía”, sostuvo el mandatario.

Sadir destacó el profundo sentir religioso de la provincia: “El pueblo jujeño tiene mucha fe y es muy religioso, y hoy en esta celebración vemos eso, y es la demostración cabal de cómo somos los jujeños”.

Finalmente, el gobernador transmitió un mensaje de esperanza y buenos deseos para la comunidad. “Hoy pedimos paz, amor, que cuide a cada uno de los jujeños y que nos permita vivir cada día mejor”, concluyó Sadir.

Además del gobernador, la celebración contó con la presencia de otras autoridades, entre ellas el intendente Raúl Jorge, las ministras de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán y de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; el presidente del Consejo Deliberante, Lisandro Aguiar, junto a otros funcionarios locales.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Matías Brizuela: “Nos están atacando a todos, es injusto lo que hace el Gobierno con los empleados estatales de Jujuy”

Matías Brizuela: “Nos están atacando a todos, es injusto lo...

Ago 06, 2025 0

Durante la mañana de hoy, miércoles 6 de agosto, se realizó la marcha, de docentes en San Pedro de Huay, donde participaron diferentes gremios, como así también organizaciones sociales. En la...
Leer más
Paro docente: Escuelas abiertas garantizan el derecho a la educación

Paro docente: Escuelas abiertas garantizan el...

Ago 03, 2025 0

El intendente Bravo estuvo reunido con dirigentes de gremios estatales

El intendente Bravo estuvo reunido con dirigentes...

Jul 31, 2025 0

Salud

Variante Frankenstein del covid: Cuáles son los síntomas de enfermedad que ya tiene tres casos confirmados en Argentina

Variante Frankenstein del covid: Cuáles son los síntomas de...

Ago 06, 2025 0

Aumenta la preocupación entre los especialistas por la variante detectada por primera vez en Brasil y presente en al menos 39 países. La subvariante XFG del covid, conocida como variante...
Leer más
No hay casos en Jujuy: Refuerzan la vacunación de niños frente al sarampión

No hay casos en Jujuy: Refuerzan la vacunación...

Ago 06, 2025 0

Nuevo operativo de ablación en Jujuy y suman 46

Nuevo operativo de ablación en Jujuy y suman 46

Ago 05, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario