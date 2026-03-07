Promulgada la reforma laboral, advertencia gremial de que en ANSES se vienen 2.500 cesantías

El achicamiento se proyecta ejecutar mediante despidos, jubilaciones forzadas y retiros voluntarios, a iniciarse en cuanto sea reencuadrado el organismo.

Ni bien terminó de promulgarse la Ley de Modernización Laboral, comenzaron a circular dentro de ANSES supuestos planes de achicamiento de personal, que fuentes gremiales redondean en 2.500 bajas.

El trascendido difundido en la noche del jueves hablaba de 2.400 cesantías y 1.000 jubilaciones anticipadas, más 400 empleados que están de licencia médica, según recabó la Agencia Noticias Argentinas.

Se menciona que, en los próximos días, sería ofrecida una fórmula de retiro voluntario hasta 62 años, con 25 de tope de antigüedad, al 90 % del sueldo bruto sin ganancias y en 1 cuota.

“Vamos a ver si con estas medidas también obligan a jubilarse a los directores que ya recontra pasaron los requisitos y nunca se van”, se esperanza el personal que se siente amenazado por la racionalización en ciernes.

Aún no está claro cómo se cubrirá la contingencia de gente desocupada que no tiene la edad jubilatoria pero cuenta con aportes.

La PUAM en observación

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza a mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión, y le representa el 80% de una mínima, que se actualiza por movilidad.

Cuenta con cobertura de salud y servicios de PAMI y pueden acceder al cobro de asignaciones familiares.

La objeción que se le hace es que da igual trato al que tiene aportes incompletos con el que no tiene ninguno, por ejemplo, un extranjero.

En las redes sociales, dirigentes del Sindicato de trabajadores de la ANSES (SECASFPI) desplegaron este viernes los números que tomaron estado público, aunque sin confirmación, y denunciaron un proceso de «desgaste institucional».

Cuestionaron, asimismo la reforma laboral, que abre las puertas a esas cesantías y advirtieron sobre una pérdida de derechos para los trabajadores.

El secretario gremial Carlos Ortega detalló: «Soy un sobreviviente de los noventa, y se está gestando un proceso similar: primero desgastan el organismo desde la burocracia, donde nos dicen ‘sacamos esta oficina, ya no hacemos esto, ya no hacemos lo otro’ y con eso lo van limando».

Las UDAI, desiertas

En ese sentido, las oficinas exteriores donde funcionaban las Unidades de Atención Integral (UDAI), que canalizaban los trámites presenciales, quedaron vacías a partir de que se dejaron de gestionar jubilaciones por la ley de moratoria no prorrogada, y casi como que no tienen trabajo.

En términos generales, si bien no sé renovaron muchos contratos, en ANSES sigue siendo importante la cantidad de gente que continúa bajo ese tipo de relación laboral.

En el interior de los edificios, arreciaron hoy las versiones y sembraron inquietud en la gente, que buscaba alguna información que manejaran los delegados gremiales. “Algo se viene”, obtenían como respuesta.

“Cómo nos regimos por la Ley de Contrato de Trabajo era obvio que primero había que esperar la reforma laboral para despedir”, reflexionaban.

El runrún íntimo

Se da por segura la existencia de un decreto que está a la firma en la Jefatura de Gabinete, por el cual los cambiarían al régimen de los ministerios, que como la mayoría del sector público se acoge al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y no a la Ley de Contrato de Trabajo, como encuadra ANSES.

La secuencia parece marcar un camino que empieza con una redefinición legal del organismo, si sale de la órbita actual donde se lo tiene como contrato por tiempo indeterminado, aplicándose esta norma junto con el Convenio Colectivo de Trabajo, y se lo somete a la ley de ministerios.

La dimensión del achicamiento estará dada por el alcance que tendrá la reforma previsional que se viene en la estructura del organismo, de cuántas tareas retendrá y cuántas serán transferidas a la órbita privada.

Actualmente, dentro del sistema que administra hay poco más de 6,03 millones de jubilados y pensionados, según datos del boletín estadístico de la Subsecretaría de Seguridad Social.

Inclusive se especula con que en lo que quede de ANSES sea incorporado personal nuevo para completar la grilla.

El achicamiento neto seguramente será coordinado con la reforma previsional resultante, el retorno al sistema privado de retiros, cambios en el sistema PUAM y la extensión de la edad jubilatoria.