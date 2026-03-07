Industriales manifestaron su preocupación por la caída del mercado interno

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei generaron un cruce con la UIA. Luis Macario, de la Unión Industrial de Córdoba, propone bajar el tono y trabajar en una agenda de competitividad y desarrollo.

La relación entre el sector industrial y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo esta semana luego de las críticas del presidente Javier Milei hacia empresarios durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Las declaraciones del mandatario, en las que calificó a algunos empresarios como “prebendarios”, generaron una respuesta institucional de la Unión Industrial Argentina (UIA), que pidió respeto como condición básica para el desarrollo económico.

En un comunicado difundido a comienzos de la semana, la entidad sostuvo que el sector productivo quiere ser parte de la transformación del país, pero remarcó la necesidad de un clima de respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el territorio.

El contexto en el que se da este cruce no es menor. Según los últimos datos de actividad, la producción manufacturera en la Argentina acumula cinco meses consecutivos de caída. Además, la utilización de la capacidad instalada en la industria se mantiene en torno al 53% o 55%, reflejando el freno en la actividad.

La situación impacta especialmente en las grandes ciudades y en los cordones industriales de los principales centros urbanos, donde la actividad muestra señales de fuerte desaceleración. De hecho, alrededor del 22% de las industrias argentinas redujo puestos de trabajo en los últimos meses.

El diagnóstico desde Córdoba

En ese contexto, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario, consideró necesario bajar el tono del debate entre el sector privado y el Gobierno, y enfocarse en una agenda de trabajo común.

“El comunicado está bien, pero después del discurso del presidente, que fue ácido y en su estilo propio, lo importante es bajar el tono del debate y trabajar en una agenda positiva”, señaló.

Según explicó, esa agenda debería centrarse en mejorar la competitividad de las empresas. Macario reconoció que el Gobierno realizó avances en materia macroeconómica, con decisiones que durante años fueron reclamadas por el sector empresario.

“El Gobierno hizo un gran trabajo desde el punto de vista macroeconómico con muchas decisiones que el sector industrial pedía desde hace tiempo”, afirmó.

Sin embargo, planteó diferencias en la forma en que la administración nacional aborda la microeconomía. Mientras el Gobierno sostiene que esa dimensión depende de cada empresa, desde el sector industrial consideran necesario impulsar políticas específicas.

Reclamo por políticas industriales

Entre las medidas que el sector considera prioritarias aparecen reformas estructurales como una reforma impositiva, mejoras en infraestructura y mayor acceso al crédito con tasas razonables.

Además, Macario planteó la necesidad de avanzar hacia una integración internacional gradual y negociada.

“El proceso de apertura al mundo debería hacerse de una manera más racional, negociando con otros países. Si abrimos determinados productos, también tenemos que ver qué recibimos a cambio”, sostuvo.

El dirigente aclaró que el planteo no apunta a un esquema de protección del mercado interno, sino a un mecanismo de defensa del entramado industrial, especialmente por su impacto en el empleo.

El principal problema: la demanda interna

Pese a los debates sobre apertura económica, Macario aseguró que hoy la principal preocupación de las empresas industriales no pasa por la competencia externa, sino por la caída del consumo.

“La preocupación más grande no es la apertura económica, sino el nivel de actividad. Hoy el problema más importante es la demanda interna”, afirmó.

El desafío para el sector industrial, según advierten desde las entidades empresarias, será sostener el empleo y la producción en un contexto económico que combina estancamiento con inflación, mientras otros sectores como la minería, el petróleo, la energía y parte del agro muestran signos de mayor dinamismo.

En ese escenario, el reclamo del sector industrial apunta a reconstruir un diálogo con el Gobierno que permita avanzar en una agenda de competitividad y desarrollo productivo.

(Cadena3)