Promovieron el buen trato y los derechos de las personas mayores en Tilcara y Capital

Las actividades de sensibilización y promoción de derechos se realizaron en el Día en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección General de Personas Mayores, continuó desarrollando actividades de sensibilización y promoción de derechos con una Jornada Artístico-Comunitaria realizada en la Residencia del Rosario de Tilcara y un encuentro en el Centro de Día Virgen del Valle de San Salvador de Jujuy.

Las propuestas reunieron a residentes de distintas instituciones, integrantes de Centros de Día, y comunidad en general en espacios de participación e intercambio que pusieron en valor la memoria, las raíces y el derecho de las Personas Mayores a vivir con dignidad.

Envejecer con dignidad es un derecho

En Tilcara, la jornada incluyó una banda de sikuris, un almuerzo comunitario compartido y actividades que fortalecieron los vínculos, la convivencia y el intercambio entre generaciones.

En este marco, la directora general de Personas Mayores, Cintia Páez, señaló que “prevenir el abuso y maltrato hacia las Personas Mayores requiere del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y la comunidad. Promover sus derechos es construir una sociedad más inclusiva y respetuosa para todas las edades”.

En tanto que, la responsable de la Residencia para Personas Mayores de Tilcara, Mariana Avellaneda, expresó que “esta jornada nos invita a visibilizar una problemática que muchas veces permanece silenciada. Promover el buen trato hacia las Personas Mayores es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de toda la comunidad”.

Por su parte, el Centro de Día Virgen del Valle se sumó a las acciones con una jornada de encuentro y sensibilización orientada a promover el buen trato, el respeto y la participación activa de las Personas Mayores, generando espacios de reflexión sobre sus derechos y el valor de una sociedad libre de violencias y discriminación.