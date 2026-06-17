La firma «Kilowatt» recibió el certificado de Crédito Fiscal

El secretario de Ingresos Públicos, Juan Bassutti, hizo entrega de certificado de Crédito Fiscal a la firma Kilowatt, abocada a la fabricación, comercialización, alquiler y reparación de grupos electrógenos en Jujuy.

En el marco de la Ley Provincial N° 5992 de Fomento a las Inversiones y Empleo, el secretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, Juan Bassutti, y la subsecretaria, Gabriela Soria, realizaron la entrega del certificado de Crédito Fiscal a Kilowatt.

Inversión en Jujuy

Al respecto, Diego Ulieldin, gerente de la empresa beneficiada, manifestó: “Kilowatt proviene de la provincia de Córdoba, hoy con presencia en Jujuy. Nos especializamos en el desarrollo de soluciones energéticas para empresas e industrias que requieren seguridad, eficiencia y adaptabilidad en sus sistemas de generación eléctrica”.

En cuanto al proyecto de inversión, se prevé la construcción de una planta en el Parque Industrial de Perico, destinada a la fabricación, comercialización, alquiler y reparación de grupos electrógenos.

De acuerdo a lo informado por el referente, cada compañía tiene requerimientos energéticos específicos. Por ese motivo, se trabaja con una amplia variedad de grupos electrógenos de diferentes potencias y configuraciones, diseñados para adaptarse a distintos tipos de operaciones.

“Siendo representantes oficiales de las primeras marcas argentinas, vinimos a dar soluciones energéticas en el NOA, además de apostar a la provincia de Jujuy para seguir progresando”, concluyó el gerente.

Desde Hacienda se continúa apoyando el fortalecimiento de proyectos productivos que propicien un crecimiento sostenible para Jujuy.