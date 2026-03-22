Presidente iraní responde a la «ilusión de borrar a Irán del mapa» expresada por Trump

En su opinión, evidencia la desesperación «frente a la voluntad de una nación que ha hecho historia».

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se ha pronunciado este domingo sobre la declaración de Donald Trump, quien dio al país persa por muerto. «La ilusión de borrar a Irán del mapa pone de manifiesto la desesperación frente a la voluntad de una nación que ha hecho historia», escribió Pezeshkian en X.

«Las amenazas y el terror no hacen más que reforzar nuestra unidad. El estrecho de Ormuz está abierto a todos, salvo a quienes violen nuestro territorio. Hacemos frente con firmeza a las amenazas delirantes en el campo de batalla», aseveró.

El presidente de EE.UU. escribió en su cuenta de Truth Social que «ahora, con la muerte de Irán, ¡el mayor enemigo de Estados Unidos es el Partido Demócrata, de extrema izquierda y sumamente incompetente!».

Agresión contra Irán

La madrugada del 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica de Irán.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib. Por otra parte, Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

Desde el inicio de las hostilidades, más de 1.300 civiles han fallecido en Irán, según las autoridades de la nación persa. Además, han sido destruidas o gravemente dañadas miles de infraestructuras civiles, viviendas, centros médicos y escuelas.

Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, realizó una serie de ataques masivos que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles. (RT)