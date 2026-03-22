Evitaron una tragedia en la pasarela de avenida General Savio

Personas de civil y policías salvaron una vida esta madrugada en el acceso sur de San Salvador de Jujuy.

Fue cuando una menor de 15 años intentó arrojarse al vacío desde la pasarela ubicada a la altura del Servicio Penitenciario.

Alrededor de las 03:55 horas de este domingo 22, el sistema 911 recibió el alerta de una joven que se encontraba del lado de afuera del alambrado de seguridad.

Gracias a la rápida acción de dos valientes ciudadanos que pasaban por el lugar, se logró sujetar a la menor e impedir que saltara antes de la llegada de los móviles del CEOP, Bomberos y Vialidad, quienes debieron cortar el enrejado para rescatarla.

La adolescente, vecina del barrio San Francisco de Álava, fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria por el SAME.

El diagnóstico médico confirmó intento de suicidio, cuadro de ingesta alcohólica y conducta agresiva. Actualmente permanece internada en observación bajo custodia de la Seccional 2da.