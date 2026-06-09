Presentaron una nueva etapa del Club de Emprendedores con foco en el desarrollo económico local

Con la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó los lineamientos de una nueva etapa de trabajo del Club de Emprendedores, enfocada en potenciar el talento local, fortalecer la formación laboral y ampliar las oportunidades para emprendedores y proyectos vinculados a la innovación.

El Club de Emprendedores, dependiente de la Secretaría de Planificación y Ambiente, inició una nueva etapa institucional con Melisa Silva al frente de la Dirección General de Desarrollo Económico, área que además articula las políticas vinculadas al empleo, la formación en oficios, la innovación y la gobernanza digital. Durante la presentación, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de este espacio al definirlo como “un lugar de sueños, de utopías y de concreciones colectivas” para los jujeños.

En este marco, el jefe comunal señaló que Jimena Jurado, quien estuvo a cargo del Club de Emprendedores, emprenderá nuevos desafíos personales y profesionales. “Ha realizado una gran tarea y nos ha acompañado también en este proceso de transición”, expresó.

Asimismo, Jorge resaltó el potencial de esta nueva etapa para seguir fortaleciendo las herramientas de acompañamiento a emprendedores y vecinos. “Estamos convencidos de que este espacio seguirá creciendo, generando oportunidades y promoviendo el desarrollo de proyectos que aporten al crecimiento de la ciudad. Conociendo las capacidades y el compromiso del equipo de trabajo, sabemos que continuará consolidándose como un ámbito de innovación y concreciones colectivas”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, explicó que esta nueva instancia de gestión permitirá profundizar la articulación entre distintas áreas estratégicas. “Para nosotros es muy importante porque trabajaremos de manera integrada con las áreas de Oficios y Empleo, e Innovación y Gobernanza Digital, fortaleciendo una visión común para el desarrollo económico local”, indicó.

En ese sentido, destacó que uno de los principales objetivos será fortalecer el vínculo entre el ecosistema emprendedor y las nuevas tecnologías. “Vamos a generar nuevos puentes, especialmente con el área digital e informática, porque entendemos que es un componente fundamental para potenciar emprendimientos vinculados a la tecnología, brindándoles acompañamiento y herramientas para su desarrollo”, manifestó.

Díaz también anticipó que se continuará fortaleciendo el área de Oficios y Empleo debido al crecimiento sostenido de la demanda. “Pasamos de atender entre 300 y 400 personas a superar las 2.000 durante el año. La demanda sigue creciendo y tenemos numerosos requerimientos, por lo que seguiremos ampliando las oportunidades de capacitación y formación”, detalló.

A su turno, Melisa Silva agradeció la confianza depositada en su persona y destacó los desafíos que implica esta nueva responsabilidad. “Hay muchos desafíos por delante y muchas ideas para llevar adelante, siempre con la premisa de trabajar por el desarrollo económico de la ciudad y por el talento de los jujeños”, expresó.

Asimismo, señaló que asume el compromiso de generar nuevas oportunidades para la comunidad. “Pienso esta función como una posibilidad de promover el crecimiento y el desarrollo profesional y personal de nuestros vecinos, mejorando la calidad de los servicios, con vocación de servicio, humildad, compromiso y responsabilidad para estar a la altura de las circunstancias”, afirmó.

Por último, consideró que el Club de Emprendedores representa un espacio emblemático para la ciudad. “Es un símbolo del vínculo que la ciudad mantiene con sus emprendedores y un orgullo por todo lo que se ha logrado hasta ahora. Potenciar ese trabajo es un gran desafío que asumo con total disposición para construir y crear en conjunto con la Secretaría de Planificación y Ambiente y toda la comunidad”, concluyó.