El Foro Provincial del Hábitat Digno realizó su segunda reunión con amplia convocatoria

El Foro Provincial del Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda celebró su segunda reunión en la sede del Centro de Empleados de Comercio de Jujuy.

En el encuentro se repasó el contenido del proyecto de ley de hábitat que el Foro impulsa ante la Legislatura provincial, y se compartieron los avances de la reunión mantenida con el bloque justicialista, cuyos representantes se comprometieron a apoyar el proyecto de ley hasta lograr su aprobación.

Asimismo, se conformaron grupos de difusión para extender el proyecto hacia los barrios y generar espacios de debate en los territorios.

Entre las decisiones adoptadas, se resolvió presentar notas formales solicitando reuniones al gobernador Sadir, a ministerios, funcionarios y organismos de la provincia, así como a intendentes, funcionarios municipales y concejos deliberantes de Jujuy.

El Foro también acordó solicitar una audiencia con el obispo de Jujuy.

A la vez anunciaron que su equipo técnico se encuentra en la etapa final de elaboración del proyecto de urbanización «Semilla Urbana», en el que se plasma el concepto de hábitat digno que orienta toda la propuesta legislativa y territorial.

Esto próximamente será presentado ante los medios en una conferencia de prensa.