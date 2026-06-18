Presentan la primera Diplomatura Universitaria en Comunicación Judicial de Jujuy

La propuesta, de cursado gratuito, busca brindar herramientas para comunicar la información judicial con mayor precisión, claridad y enfoque en derechos humanos.

El Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, el Poder Judicial de la Provincia y la Universidad Nacional de Jujuy presentan la primera Diplomatura Universitaria gratuita en Comunicación Judicial de la provincia, una propuesta académica destinada a fortalecer las capacidades de quienes comunican información vinculada al sistema de justicia.

La diplomatura está dirigida a periodistas, comunicadores, operadores judiciales, estudiantes avanzados de carreras afines y profesionales relacionados con el ámbito de la comunicación.

Esta iniciativa conjunta tiene como objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas para promover una cobertura judicial más rigurosa, clara, accesible y comprometida con los derechos fundamentales. Asimismo, busca fortalecer la comprensión del funcionamiento del sistema de justicia y consolidar los vínculos entre los organismos judiciales y los medios de comunicación, promoviendo un mejor entendimiento de sus roles y responsabilidades.

La propuesta aborda ejes fundamentales como el uso del lenguaje claro, la verificación de fuentes, el tratamiento responsable de la información judicial y el enfoque basado en los derechos humanos, contribuyendo a una ciudadanía mejor informada.

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Una oportunidad de formación gratuita y de carácter interdisciplinario que busca fortalecer la calidad de la comunicación judicial en la provincia de Jujuy.