Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizo importantes operativos en ciudad Capital

En diferentes intervenciones, los agentes procedieron a la aprehensión de tres personas y al secuestro de una motocicleta robada y una réplica de arma de fuego.

El primer hecho se registró en un sector de avenida Fascio, donde observaron a dos hombres a bordo de un motovehículo, merodeando a las personas que estaban en las paradas de colectivos, con aparentes intenciones delictivas.

Al ser retenidos, se pudo establecer que el rodado tenia pedido de secuestro por robo.

El segundo procedimiento se registró en calle Cirilo Alvarado del barrio Coronel Arias, donde las Cámaras del Sistema 911 divisaron a un hombre manipulando un arma de fuego, muy próximo a los locales comerciales de la zona.

Al arribar al lugar, e interceptar al individuo, este intento darse a la fuga, siendo retenido de inmediato y procediendo al secuestro de una réplica de arma de fuego, objeto que utilizaría con fines delictuales.

Destacaron que ambas intervenciones son el resultado del trabajo en conjunto con el Sistema de Monitoreo del 911 y los constantes recorridos preventivos que se realizan en diferentes sectores de la ciudad.