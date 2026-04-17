Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: No pudo grabar su programa

La conductora atraviesa un resfriado que la obligó a mantenerse en reposo.

La conductora Mirtha Legrand se vio obligada a suspender las grabaciones de su programa “La noche de Mirtha”, programadas para este viernes 17, a raíz de un resfrío que la mantiene en cama.

A pesar de las complicaciones en su salud, la diva de los almuerzos insistió en realizar las grabaciones de su ciclo en El Trece. Sin embargo, debió quedarse haciendo reposo por indicación médica, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En lugar de ella, su nieta Juana Viale tomará su lugar en la conducción de “La noche de Mirtha”, así como de “Almorzando con Juana”, el clásico de los domingos de El Trece.

Juana comunicó la noticia a través de las historias de la cuenta oficial de La Mesaza, además de llevar calma sobre la salud de su abuela, asegurando que es una simple tos.

“Hola, voy a hacer el programa de la abuela. Les quiero contar a todos que ella no tiene nada, solo tiene tos y no puede venir. Entonces yo, ¿quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado por la noche? Así que mírenme el sábado y el domingo”, informó la conductora. (NA)