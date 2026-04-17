10 anteojos entregados: Una solución concreta para mejorar la vida diaria

Las personas beneficiarias de El Carmen accedieron a lentes tras operativos en territorio y acompañamiento del sistema público de salud.

El Ministerio de Salud de Jujuy concretó la entrega de 110 anteojos en la ciudad de El Carmen, alcanzando a 89 personas, como parte de una estrategia que prioriza el acceso a la salud visual y la mejora de la calidad de vida.

La diferencia entre la cantidad de lentes y beneficiarios se debe a que, según cada diagnóstico, muchas personas requirieron más de un anteojo, contando con opciones tanto para visión de cerca como de lejos.

Las atenciones se realizaron previamente a través de operativos sanitarios en territorio, con recorridos puerta a puerta y presencia de equipos interdisciplinarios de salud en el barrio, permitiendo detectar necesidades y acompañar a cada vecino de manera cercana.

Entrega de anteojos en El Carmen

La entrega se llevó a cabo en el hall del hospital local, con la participación de equipos de salud y autoridades, entre ellas el secretario de Coordinación General, Javier Cadar; la directora provincial de Atención Primaria de la Salud, Sandra Quintos; y la directora del Hospital Nuestra Señora del Carmen, Alicia Espíndola.

Estas acciones reflejan el compromiso de acercar el Estado a la comunidad a través de la salud, con respuestas concretas que fortalecen el acceso, el cuidado y la presencia en el lugar donde cada persona vive.