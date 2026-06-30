Preocupación en Mar del Plata: Se vienen una de las peores vacaciones de invierno de la historia

A pocos días del inicio del receso invernal, las reservas hoteleras apenas alcanzan el 25% en Mar del Plata. Tras los malos resultados de los fines de semana largos, el sector turístico espera un repunte de último momento para evitar una nueva caída de la actividad.

Las vacaciones de invierno se acercan y el panorama genera inquietud en Mar del Plata porque a pocos días del comienzo del receso escolar, las reservas hoteleras rondan apenas el 25%, un nivel considerado bajo por empresarios y trabajadores del sector, que esperan un aumento de las contrataciones sobre la fecha.

La preocupación, según puedo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, llega después de una primera mitad de año muy complicada para la actividad turística. Los fines de semana largos estuvieron muy por debajo de las expectativas, con una fuerte caída en la cantidad de visitantes y en el nivel de consumo.

Un antecedente que enciende las alarmas en Mar del Plata

El último fin de semana largo, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, dejó cifras que reflejan la crisis que atraviesa el principal destino turístico de la Costa Atlántica.

Según datos oficiales del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), la ocupación hotelera apenas alcanzó el 35% y llegaron menos de 58.000 turistas, números muy inferiores a los registrados en otros años para un feriado de similares características.

Ese resultado profundizó la preocupación de un sector que considera a las vacaciones de invierno como una de las últimas oportunidades para mejorar la temporada baja.

«Es difícil ilusionarse»

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, aseguró que el deseo de todos es que la ciudad tenga una buena temporada invernal, aunque reconoció que el escenario actual no invita al optimismo.

«Todos queremos que la ciudad tenga unas muy buenas vacaciones de invierno, pero es difícil ilusionarse con el nivel de reservas que tenemos hoy», sostuvo el dirigente, quien de todos modos confía en que las consultas y contrataciones aumenten durante los próximos días.

El problema no es solo la cantidad de turistas

Desde el sector hotelero y gastronómico remarcan que la preocupación no pasa únicamente por la cantidad de visitantes, sino también por la manera en que consumen quienes finalmente viajan.

Los turistas acortan las estadías, reducen las salidas gastronómicas y cuidan cada gasto, un comportamiento que golpea directamente a hoteles, restaurantes, cafeterías y comercios vinculados al turismo.

Para Santín, la principal explicación está en la pérdida del poder adquisitivo de las familias.

«La gente hace un esfuerzo enorme para viajar, pero cuida cada peso. Sale menos a comer, consume lo justo y hasta acorta la estadía», afirmó.

La crisis también afecta al empleo

La delicada situación ya comenzó a reflejarse en el mercado laboral. Desde UTHGRA Mar del Plata informaron que en los últimos dos meses cerraron alrededor de 40 establecimientos hoteleros y gastronómicos, una situación que provocó la pérdida de más de 400 puestos de trabajo.

Mientras tanto, empresarios y trabajadores mantienen la expectativa de que las reservas mejoren a medida que se acerque el inicio del receso escolar.

Sin embargo, reconocen que el escenario actual está muy lejos del esperado para uno de los períodos más importantes del invierno, en un contexto marcado por la retracción del consumo y la incertidumbre económica. Agencia NA