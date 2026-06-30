Para el infarto: Marruecos venció por penales a Países Bajos y se metió en octavos de final del Mundial

Por /
La selección marroquí resistió hasta el final y consiguió su pase a octavos de final del Mundial 2026

Marruecos venció 3-2 por penales a Países Bajos, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, en un encuentro disputado en el estadio BBVA de Guadalupe, México.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el arquero marroquí Yassine Bounou contuvo el remate desde los doce pasos de Crysencio Summerville, mientras que Quinten Timber envió el suyo afuera y Justin Kluivert lo estrelló en el palo.

Asimismo, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari convirtieron sus disparos para darle el triunfo a los comandados por Mohamed Ouahbi. (NA)

Scroll al inicio