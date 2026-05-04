Por el incendio en Ciudad de Nieva detuvieron a un hombre por el homicidio de una mujer y la tentativa de homicidio de un anciano

La detención se concretó en las últimas horas, además el sujeto, que sería conocido de las víctimas, habría actuado junto a otras personas.

En el marco de la investigación por el incendio ocurrido el pasado domingo 26 de abril en el asentamiento de Ciudad de Nieva, bajo el puente Paraguay, el Ministerio Público de la Acusación informó la detención de un sujeto presuntamente vinculado al homicidio de una mujer y la tentativa de homicidio de un adulto mayor.

La causa es tramitada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 5 de San Salvador de Jujuy, a cargo del fiscal Diego Funes.

El encartado ya se encuentra a disposición de la Fiscalía, mientras se aguarda la audiencia imputativa.

El hecho

De acuerdo a los datos incorporados a la investigación, en el inmueble residían una mujer de 41 años y un adulto mayor de 75 años. El hecho se habría producido durante la tarde de esa jornada, cuando ambos fueron atacados dentro de la vivienda. El hombre fue golpeado en la cabeza hasta quedar inconsciente y luego retirado del lugar por efectivos policiales mientras se desarrollaba el incendio.

Posteriormente, en una de las habitaciones fue hallado el cuerpo de la mujer, que se encontraba calcinado.

Sin embargo, los resultados de la autopsia determinaron que la causa de muerte no fue el fuego, ya que no registraba quemaduras en las vías aéreas, sino una compresión en el tórax. El informe preliminar forense estableció además que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo. También se constató que tenía las manos atadas hacia atrás.

En tanto, la investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.