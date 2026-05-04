Cachi: “Seguiremos trabajando para continuar en la buena racha”

Posterior al empate entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Maipú por 1 a 1, el “Lobo” se mantiene en la cima de la Zona “B” de la Primera Nacional, estirando la ventaja por sobre sus perseguidores.

En este marco el delantero de Gimnasia Mauro Cachi analizó el desarrollo del encuentro y afirmó que, de cara al futuro, “seguiremos trabajando para continuar por este camino”.

En esa línea, Cachi observó que “fuimos ampliamente superiores”, destacando que, a pesar del gol tempranero de Maipú, “supimos llevar adelante el partido, manteniendo la tranquilidad y nuestra idea de juego”.

Indicó que “el resultado plasmado nos amarga, porque creemos que pudimos quedarnos con los tres puntos”. No obstante, puso en valor la unidad sumada, ponderando que “servirá en un tramo avanzado del torneo”.

En otro orden, Cachi puntualizó que “ser punteros no es razón para relajarnos”, para luego completar recalcando que “seguiremos entrenando duro para continuar con esta buena racha”.