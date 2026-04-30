Por el Día del Trabajador el Tren Solar de la Quebrada sin actividad

El Día del Trabajador, el Tren Solar de la Quebrada no prestará servicio. Una pausa que pone en valor el rol de trabajo como base del desarrollo local.

El Tren Solar de la Quebrada no es solo una innovación en materia de transporte sostenible, y turismo con propósito es una herramienta activa de desarrollo en la Quebrada de Humahuaca, generación de empleo registrado y dinamización de las economías de cercanía.

La puesta en marcha del Tren Solar implicó desde el inicio la creación de puestos de trabajo formales. Personal técnico, mantenimiento, atención al pasajero, administración y servicios asociados forman parte de una estructura laboral que no solo crece, sino que lo hace bajo condiciones registradas, con derechos y estabilidad.

Pero el impacto no se agota en el empleo directo. El verdadero valor del Tren Solar de la Quebrada se evidencia en su capacidad de generar un “efecto derrame” en cada una de las localidades que atraviesa. Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara no solo suman conectividad: suman oportunidades.

El Tren Solar conecta comunidades en la Quebrada

La mayor circulación de visitantes impulsa el trabajo de emprendedores, artesanos, gastronómicos, guías turísticos y pequeños comerciantes, convirtiendo cada parada en un nodo de actividad económica donde lo local cobra protagonismo. En este contexto, el turista deja de ser un mero espectador de paso para detenerse, consumir, conocer y valorar, fortaleciendo así una red productiva que encuentra en el tren un aliado estratégico. Este crecimiento se ve acompañado por infraestructura asociada —estaciones renovadas, espacios comerciales y gastronómicos, y mercados locales de artesanías en Volcán y Maimará, al que pronto se sumará el nuevo mercado recientemente inaugurado— que no solo amplía la oferta, sino que ordena y potencia estas dinámicas, generando condiciones para un desarrollo sostenible en el tiempo.

El Tren Solar también introduce una dimensión clave: la planificación del desarrollo. Lejos de ser una intervención aislada, se integra a una visión más amplia que busca equilibrar crecimiento turístico, preservación cultural y mejora en la calidad de vida de las comunidades. En ese equilibrio, el trabajo registrado cumple un rol central: garantiza que el desarrollo no sea precario, sino inclusivo.

En definitiva, lo que sucede hoy en la Quebrada no es solo la circulación de un tren. Es la consolidación de un modelo donde la innovación tecnológica, el empleo formal y el desarrollo sostenible local se articulan para generar un impacto real. Un modelo que pone en movimiento no solo paisajes, sino también oportunidades.