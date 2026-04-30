Jornada de capacitación sobre procesos adoptivos de niños, niñas y adolescentes

Se tratará en la misma sobre los abordajes interdisciplinarios y desafíos actuales para la intervención profesional.

La Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Guillermo Snopek”, junto a la Coordinación de Equipos Interdisciplinarios, organizará la jornada de Capacitación y Supervisión en Materia de Adopción titulada: “Los procesos adoptivos de niños, niñas y adolescentes: abordajes interdisciplinarios y desafíos actuales para la intervención profesional”.

La actividad estará a cargo de la Lic. María Federica Otero y la Dra. Carolina A. Videtta, y se desarrollará en modalidad híbrida los días 7 de mayo, de 16:00 a 20:00 horas, y 8 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas, en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo de Jujuy, ubicado en calle Belgrano Nº 493.

La capacitación está dirigida de manera obligatoria a la Cámara de Apelaciones de Familia, Juzgados de Familia, ONNA, Registro Único de Adopción y Equipos Interdisciplinarios, quienes serán debidamente notificados a través del Sistema Integral de Gestión Judicial.

La jornada del día 7 de mayo se realizará bajo modalidad presencial para personal de San Salvador de Jujuy, mientras que para el personal del interior de la provincia, se realizará de manera virtual. El enlace de acceso a la plataforma Zoom será remitido con anterioridad a la capacitación mediante el Sistema Integral de Gestión Judicial.

Asimismo, se encuentra abierta la inscripción para magistrados, funcionarios, personal administrativo del Poder Judicial y público en general interesado en participar. Cabe destacar que el cupo para la jornada del día 7 de mayo es limitado, mientras que la actividad del día 8 está destinada exclusivamente a integrantes del Poder Judicial y se desarrollará de manera presencial.

La jornada brindará herramientas teóricas y prácticas para el abordaje de los procesos adoptivos de niñas, niños y adolescentes, contemplando las principales problemáticas y conflictos desde una perspectiva de derechos humanos y su aplicación en la práctica.

A tales fines, se abordará como temario: El modelo psicojurídico de los procesos adoptivos. ¿Por qué un modelo de abordaje desde lo psicojurídico? El derecho humano a la vida familiar desde los organismos internacionales, regionales y desde el derecho argentino. La lógica de las tres etapas. El Proceso Diagnóstico de las Capacidades Parentales adoptivas. La participación de las niñas, niños y adolescentes en sus procesos adoptivos. Los procesos excluyentes: concepto, prevención y abordaje.

Los interesados deberán inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/LQx1bQdXPAoE3ZQ16(Enlace externo)

Para más información comunicarse al 3883383452 – Escuela de Capacitación Judicial.