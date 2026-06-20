Polonia retiró la máxima condecoración a Zelenski por histórica disputa bélica

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, calificó a la decisión de injustificada, impulsiva e irrespetuosa hacia Zelenski y su país.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, decidió retirar la Orden del Águila Blanca al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, luego de que Kiev bautizó una unidad militar con el nombre de Ejército Insurgente de Ucrania.

Esa fuerza nacionalista es considerada por Polonia responsablle de haber masacrado a los polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

En un vídeo publicado en la red social X, Nawrocki describió la medida de Ucrania como “indignante, incomprensible y profundamente decepcionante”.

Nawrocki precisó que la decisión perjudica las relaciones entre Polonia y Ucrania, ya que promueve un legado histórico relacionado con crímenes de guerra, y agregó que retirar la condecoración fue “no solo una señal simbólica, sino también una señal de advertencia”.

La Orden del Águila Blanca es la condecoración estatal más alta de Polonia y fue otorgada a Zelenski en 2023, sigue el informe de Xinhua que toma la Agencia Noticias Argentinas.

La reacción

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, describió posteriormente la decisión de Nawrocki como un “error estratégico”, y comentó que es injustificada, impulsiva e irrespetuosa hacia Zelenski y su país. Agencia NA