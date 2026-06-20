El presidente de Bolivia decretó el estado de excepción para desactivar los bloqueos de rutas

Indígenas y cocaleros mantuvieron las protestas tras rechazar el pacto oficialista, profundizando el desabastecimiento en las ciudades.

El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en Bolivia tras más de seis semanas de protestas en su contra, en las que indígenas y cocaleros afines al exmandatario opositor Evo Morales bloquearon carreteras.

El dirigente centroderechista había logrado un acuerdo este viernes con la central sindical COB para pacificar el país, pero indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros de Morales decidieron mantener las medidas de fuerza en las rutas.

«Tomamos la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional», indicó el jefe de Estado, quien rodeado de su gabinete de ministros denunció que hay «un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo».

A principios de mayo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, obreros, campesinos e indígenas comenzaron una huelga y cortes de rutas para exigir al gobierno solución a la crisis económica, la más grave del país en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de mala calidad.

Tras la falta de acuerdos, todos esos sectores reclamaron la renuncia de Paz y el bloqueo de vías se extendió a todo el país. También se registraron choques con la policía en La Paz, que junto a su vecina El Alto sufre una fuerte carestía de alimentos, medicinas y combustibles.

El gobierno de Paz, que asumió en noviembre tras 20 años de la izquierda en el poder, acusa a Morales de promover las manifestaciones y usar dinero proveniente del tráfico de drogas, mientras que el exmandatario se encuentra oculto en la región de Chapare cocalero, en el centro del país, para evitar una orden de captura por el caso de trata de menor a la que habría embarazado. (NA)