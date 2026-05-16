Política: Diez diputados extravagantes de LLA que reabren polémica

En 2 años y medio, la Cámara de Diputados vio como arribaban a sus bancas legisladores sin antecedentes políticos y sin experiencia en temas de Estado.

El propio presidente Javier Milei reconoció que cada aspirante a llegar al parlamente debía pagar su propia campaña y eso dejó el campo libre para una mezcla de audaces arribistas improvisados y personajes muy opacos desde todo punto de vista.

1-El dipu-Tesla

El legislador es oriundo de Jujuy y responde desde 2003 a Karina Milei. En su provincia está vinculado al rubro de la salud junto a su familia.

Es un opositor a la gestión del gobernador radical jujeño Carlos Sadir, el heredero del ex mandatario Gerardo Morales. Manuel Quintar busca posicionarse, con sus modos extravagantes, en la disputa por la gobernación en 2027.

En su provincia, administra clínicas y obras sociales privadas y el sanatorio Los Lapachos en San Salvador pertenece a su familia. Allí, suelen recibir a cientos de pacientes que les envía el PAMI, una repartición que maneja con mano de hierro la Secretaria General de la presidencia.

Previo a LLA, pasó por las filas del Partido Justicialista e incluso fue candidato a legislador provincial en las elecciones locales del 2021. Ocupó el décimo primer lugar de la lista del sector que lideraba Rubén Rivarola.

En momentos que la ciudadanía demuestra a diario en sondeos su indignación por el Caso Adorni y su enriquecimiento súbito, este diputado no tuvo mejor idea que arribar a Rivadavia y Combate de los Pozos con una unidad importada valuada entre US$ 100.000 y US$ 200.000. La Cybertruck, por ejemplo, puede acelerar de 0 a 96 km/h en 4,1 segundos.

2-La dipu-narco

María Lorena Villaverde es oriunda de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro. Tiene 52 años. Desde 2023 se desempeña como diputada nacional de LLA.

Estudió para convertirse en contadora pública pero no completó esa carrera.

En los medios de comunicación nacionales fue varias veces parte de los titulares tras ser acusada por una imputación en causas de narcotráfico en Estados Unidos, estafas inmobiliarias y lavado de dinero.

Es la segunda legisladora de LLA apuntada por narcotráfico, junto a José Luis Espert, quien debió renunciar a su banca de 2025 debido a su relación con Fred Machado.

Se la señaló en los medios de comunicación y en causas judiciales por vínculos de pareja con Claudio Alberto Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico «Fred» Machado.

3 y 4-Las dipu-playmates

Karina Celia Vázquez Bustelo (Karen Reichardt) nació en Banfield y está a punto de cumplir 57 años.

Es una actriz, modelo y playmate de Argentina. Fue electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires el 2025.

Su reconocimiento como modelo la llevó a posar para la revista Playboy en 1992 y luego a participar en películas picarescas como “Tachero Nocturno” y “Despertar de Pasiones”.

Reichardt se dedica a documentar casos de adopciones de mascotas y a dar consejos por televisión sobre cuidado animal.

Por su parte, la ex vedette Virginia Gallardo también resultó electa diputada nacional en 2025. En este caso, por la provincia de Corrientes.

Fue modelo, vedete, bailarina profesional y actriz pero se hizo conocida a nivel nacional en 2009 por ser pareja del empresario Ricardo Fort.

No tuvo una actuación destacada hasta ahora en el parlamento pero generó controversias al utilizar la banca legislativa para maquillarse y sacarse selfies en días que el Congreso Nacional estaba sesionando.

5-La dipu-cosplayer

Lilia Adela Bolukalo Lemoine nació en José León Suárez, provincia de Buenos Aires, hace 45 años.

Se dedicó profesionalmente a ser Cosplayer (imitadora de personajes famosos del comic) e influencer.

Ingresó a la carrera de ingeniería en la Universidad de Morón pero luego abandonó sus estudios.

En 2019 fue candidata a diputada nacional por CABA de la mano del partido de José Luis Espert. Obtuvo un 1,82 % de los votos y no resultó electa. Es una de las referentes de la nueva derecha libertaria y enemiga de la “ideología de género”. Arribó a la cámara baja de la Nación de la mano de Javier Milei, en 2023.

En mayo de 2024 fue designada como primera secretaria de la comisión de ciencia y tecnología lo que fue recibido con resistencia por parte de un sector de la comunidad científica.

6-La dipu-diplomática

Carla Juliana Santillán Juárez Brahim nació en Mar del Plata. Tiene 46 años.

Fue electa diputada nacional en 2023 tras participar en las listas de La Libertad Avanza.

Realizó un curso de economía en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), un centro de ideología libertaria que tiene como referente a Alberto Benegas Lynch, padre del diputado nacional homónimo.

Santillán es uno de los “alfiles” de Milei en el Congreso y también del magnate Foster Gillett quien impulsó de manera infructuosa las Sociedades Anónimas Deportivas en Argentina.

Uno de sus posteos más polémicos hizo referencia a las pasadas fiestas de fin de año.

“Reunión con el embajador de Checoslovaquia”, un país que dejó de existir en 1993.

Es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara.

7-El dipu-Patiño

La Libertad Avanza sorprendió al incluir en 2025 en el puesto número once de su nómina de aspirantes a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires a Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco”, conductor de streaming, accionista del canal Neura y a menudo «patiño» de Alejandro Fantino.

Tronco conduce su propio programa en Neura el canal de streaming fundado por Alejandro Fantino con quien es socio.

8-La dipu-patito

Lourdes Micaela Arrieta nació en San Juan hace 33 años pero fue electa miembro de la cámara de diputados por la provincia de Mendoza.

Tras acercarse a Karina Milei y a Martín Menem, se convirtió en apoderada de La Libertad Avanza.

Fue denunciada de armar el partido libertario cuyano con avales falsificados incluso de personas fallecidas.

Tras su expulsión del bloque libertario (como consecuencia de la visita a represores de la última dictadura militar como Alfredo Astiz), Arrieta se sumó a la oposición y se pasó a Provincias Unidas.

En principio, ella se excusó diciendo que «no sabía quién era Astiz porque nací en 1993».

9-La dipu-manicura

Hasta que asumió su banca en Diputados, Rocío Bonacci se dedicaba a pintar uñas en su propio local de la localidad santafesina de Funes.

«Querían que fuera abogada y opté por la kinesiología, después encontré una veta económica interesante en la manicuría”, contó Rocío en una entrevista con el diario La Capital, de Rosario, poco antes de asumir como la legisladora nacional más joven.

Es hija del empresario rosarino José Bonacci, apoderado del partido Unite por la Libertad y la Dignidad, más conocido como Unite, y de Beatriz Brouwer, que es diputada provincial por la lista que encabezaba Amalia Granata.

A nivel nacional se hizo conocida cuando le tiró un vaso de agua en la cara a una ex compañera de bancada.

10-El dipu-patotero

Lisandro Almirón tiene 53 años. Ingresó al parlamento argentino representando a La Libertad Avanza en Corrientes.

Se peleó a trompadas dentro del recinto de diputados con el legislador del MID Oscar Zago.

La pelea fue tan bizarra que el propio titular de la cámara, Martín Menem, señaló: «esto no lo vi nunca».

(Urgente24)