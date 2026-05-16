La Escuela Normal General San Martín celebró sus 70 aniversarios

La educación pública y gratuita es una necesidad y la única manera de seguir formando ciudadanos capaces de proyectar ideas que permitan el crecimiento. Por eso, Julio Bravo, intendente de San Pedro de Jujuy, acompañó a las autoridades y estudiantes de la Escuela Normal General San Martín en los festejos por los 70 años de vida educativa.

“Son sus primeros 70 años. Formamos parte de la historia de esta querida escuela. Formé parte de la inauguración de esta institución en el ’76 y ver la evolución que tuvo es un orgullo”, resaltó el jefe comunal.

Acompañado por la diputada provincial Gisel Bravo, el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Castro, y el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, ponderó el gran trabajo de los docentes.

“Se trata de una de las principales instituciones de nuestra ciudad. Junto a la Escuela Comercial y la Escuela Industrial, fue forjando la identidad que tenemos hoy los sampedreños y debemos seguir trabajando para que se consolide”, subrayó.

Julio Bravo remarcó “el compromiso de seguir defendiendo la educación pública, de seguir estando al lado de las necesidades que tienen no solo esta escuela, sino todas las escuelas de nuestra ciudad, para que quienes hoy concurren puedan seguir progresando”.

Agregó que “estudiar y aprender es el único camino, y la Escuela Normal mantiene sus puertas abiertas, educando con el mismo compromiso del primer día y recordándonos que el crecimiento de San Pedro siempre va de la mano de la educación pública”, finalizó.