Policías jujeños participaron del “White Hat Conference 2026”, en Mendoza

Del 1 al 3 de junio, se llevó a cabo en la provincia de Mendoza la séptima edición de uno de los encuentros internacionales más importantes sobre ciberseguridad y ciberdelito.

La denominada White Hat Conference 2026, es uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la prevención del ciberdelito y la investigación digital.

En estas jornadas, participaron «hackers éticos» y especialistas en ciberseguridad de más de 15 países, además de contar con la presencia de autoridades y referentes internacionales de la Universidad de Boston.

Este espacio de intercambio, fue creado en Colombia en el año 2019, consolidándose como uno de los espacio de referencia internacional para la socialización de conocimientos, experiencias y estrategias vinculadas con la seguridad digital, habiendo pasado por ciudades como Boston, Seúl, Madrid, y realizándose así por primera vez en Argentina.

Cabe resaltar, que en representación de la Policía de Jujuy, los integrantes de la División Ciberdelitos de la Dirección General de Investigaciones (DGI) participaron en la competencia de «sombreros blancos», profesionales que actúan de manera legal y ética para detectar vulnerabilidades informáticas.

Así mismo, durante las jornadas se abordaron temáticas vinculadas con inteligencia cibernética, protección de infraestructuras críticas, investigación de delitos digitales, ciberataques a gran escala, resiliencia tecnológica, flujos financieros ilícitos, lavado de activos, criptomonedas, análisis forense digital y cooperación internacional frente a las nuevas amenazas del entorno digital.