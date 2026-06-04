Crimen del comerciante tucumano en Los Lapachos: Ahora son dos los detenidos en la causa

En las últimas horas se concretó la detención de un segundo sospechoso presuntamente vinculado al hecho.

Fue en el marco de la investigación por el homicidio del comerciante oriundo de la provincia de Tucumán, quien fue hallado sin vida en el interior de su vehículo en la zona de Los Lapachos.

Las actuaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 9 de El Carmen–Perico, dirigida por el fiscal Luis Marcelo De Aparici.

Tras la aprehensión del segundo involucrado, la Fiscalía solicitó la correspondiente audiencia imputativa, en la que se formalizará la acusación y se requerirá la prisión preventiva.

Días atrás se había concretado la detención del primer sospechoso. En la audiencia realizada posteriormente, se expusieron los elementos de prueba reunidos en su contra y se dispuso su prisión preventiva por el término de 40 días. La imputación provisoria es por los delitos de homicidio y robo en concurso real.

Como parte de las medidas investigativas, se llevaron adelante allanamientos, relevamientos de evidencia y la autopsia al cuerpo de la víctima, procedimiento que se realizó durante la presente semana.

Desde la Fiscalía señalaron que la investigación continúa en curso y que aún restan producir diversas medidas probatorias destinadas al esclarecimiento integral del hecho y a determinar la participación de todas las personas involucradas.