Policías de la Unidad Regional 2 detuvo a menores que hacían picadas en motos

En San Pedro de Jujuy, el Grupo Operativo Motorizado pertenecientes a la Unidad Regional 2, interceptó a menores que hacían picadas y maniobras temerarias.

​Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron demorados esta madrugada en la «Perla del Ramal» tras ser detectados realizando maniobras peligrosas y conduciendo en contramano.

El procedimiento se activó alrededor de las 00:45 horas, cuando las cámaras de monitoreo alertaron sobre un grupo de motociclistas que utilizaban la zona de la ciclovía y la avenida Perón como pista de carreras.

​Efectivos del Grupo Operativo Motorizado (UR-2) iniciaron un seguimiento controlado por el sector, logrando interceptar a una motocicleta Honda Wave 110 cc sobre la avenida Raúl Alfonsín.

Al momento de la identificación, se constató que los ocupantes eran menores de edad y no contaban con ningún tipo de documentación del rodado.

​Personal de Contravenciones aportó pruebas fotográficas donde se visualizaba a los jóvenes realizando destrezas prohibidas momentos antes, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Por tal motivo, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a la base operativa, mientras que los menores fueron entregados a sus padres bajo las actuaciones legales correspondientes.