Alto Comedero: Detuvieron una camioneta en un control de alcoholemia y descubrieron que era robada

Policías de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, recuperaron una camioneta con pedido de secuestro durante un operativo de control vehicular.

El control vehicular se realizaba esta madrugada en la avenida Forestal, a la altura de calle Mina Puesto Viejo del barrio Alto Comedero en San Salvador de Jujuy.

El procedimiento inició alrededor de las 00:01, cuando los agentes detuvieron la marcha de una Toyota Hilux blanca para el control de rigor.

​Tras realizar el test de alcoholemia al conductor (que arrojó negativo), el personal detectó que el hombre no contaba con la documentación del rodado.

Ante esta irregularidad, se solicitó un informe de dominio a la base de datos de la DNRPA, confirmando que el vehículo registraba estado actual de «robado». Inmediatamente se activó el protocolo correspondiente, dando intervención a la cúpula policial y a la fiscalía de turno.

​El personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7, se acercaron al lugar y procedieron al secuestro preventivo de la camioneta.

Tanto el conductor, un hombre de 37 años con domicilio en la provincia de Salta, como el vehículo, fueron trasladados a la sede de la Brigada para continuar con las actuaciones legales.

Gracias al exhaustivo control de los efectivos de Seguridad Vial, se logró sacar de circulación un rodado producto de un ilícito.