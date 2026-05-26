Plan de facilidades de pago de Canon de Riego 2026, vigente hasta el 31 de julio

Con un contacto mediante mail, teléfono o apersonándose, Recursos Hídricos configura el acuerdo y beneficios para el pago del canon de riego y otorga link de pago.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), de la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), reitera a usuarios del servicio de agua para riego que se encuentra vigente el Plan de Facilidades de Pago para el Canon de Riego 2026.

Beneficios para el pago de Canon de riego 2026

El Plan de Facilidades de Pago estará vigente hasta el 31 de julio del presente año, y prevé descuentos de hasta un 80% sobre intereses, como también la opción de pago hasta en 18 cuotas.

Los interesados pueden solicitar información mediante escribir correo electrónico a dprhcobroayr@gmail.com, llamar a los teléfonos 0388-4221435 / 0388-4221436 / 0388-4221437, o acercarse a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos; el proceso es simple: análisis de situación, confirmación de montos con beneficios, acuerdo del plan de pago y otorgamiento de link de pago para realizar el mismo en el banco o mediante aplicación digital.

La DPRH, como parte del Gobierno de Jujuy, reitera su compromiso con el sector productivo provincial, ofreciendo mecanismos que facilitan la normalización de obligaciones y promueven el uso eficiente del recurso hídrico, a la vez que recuerda a toda la ciudadanía que las obligaciones contribuyen a la posibilidad de mejor infraestructura, servicios y crecimiento para cada sector y, con eso, para todo Jujuy.