Finalmente la sede del partido Belgrano-Gimnasia por Copa Argentina es Santiago del Estero

El Pirata cordobés pidió jugar en Córdoba tras la consagración ante River.

El partido se jugará el sábado a las 15 por los 16avos de final del certamen. La dirigencia del Pirata había pedido que el encuentro se disputara en el Kempes para sostener el clima de festejo por la vuelta olímpica.

Sin embargo, la organización de la Copa Argentina no aceptó la solicitud y este martes ratificó que el duelo se jugará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Belgrano viene de vencer 3-0 a Atlético de Rafaela en los 32avos, en un partido disputado en La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis.

Venta de entradas para Gimnasia – Belgrano

El encuentro se disputará el sábado 30 de mayo, desde las 15.30 hs, en el estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero), y corresponde a los 16avos de Final. Así será el expendio para ambas parcialidades.

Venta de populares para la parcialidad de Gimnasia de Jujuy:

– Viernes 29 de mayo, de 11 a 18 hs, en las boleterías del estadio 23 de Agosto (calle Santa Bárbara esquina avenida del Éxodo, San Salvador de Jujuy).

Venta de populares y plateas para la parcialidad de Belgrano de Córdoba:

– Jueves 28 de mayo, de 11 a 18 hs, en las boleterías del estadio Julio César Villagra (calle Arturo Orgaz 510, barrio Alberdi, Córdoba capital). Solamente para socios.

– Viernes 29 de mayo, de 11 a 18 hs, en las boleterías del estadio Julio César Villagra (calle Arturo Orgaz 510, barrio Alberdi, Córdoba Capital). Para todo público.

Precios:

Menores Popular (hasta 11 años): $ 45.000.

Popular: $ 55.000.

Platea Este (Belgrano de Córdoba): $ 75.000.

Platea Oeste (Belgrano de Córdoba): $ 95.000.

Las entradas que se venden en boleterías se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.